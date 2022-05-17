英國第一季失業率 降至48年新低 21:372022/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國第一季失業率降至48年新低，但通膨躥揚侵蝕勞工實質所得。英國統計局17日公布，第一季失業率降至3.7％，優於前一季和市場預期的3.8％，創下1974年以來最低紀錄。第一季實質所得年減2％，創2013年第三季來最大減幅。 拓凱第一季營收及獲利均創同期新高 產業資訊－三能集團 第一季每股盈餘0.39元 煤炭價格飆漲 亞泥首季獲利衰退2成 #一季 #英國第 #失業率降 #實質所得 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》同開首季轉盈 每股稅後盈餘0.20元 11:582022/05/14 財經 第一季財報－玉晶光獲利略優去年同期 04:102022/05/14 證券．權證 《光電股》晶成半導體Q4拚盈 富采月線在眼前 13:482022/05/16 財經 營運俏 元太嘉澤權證誘人 04:102022/05/17 證券．權證 電動工具三雄 第一季獲利報喜 14:032022/05/16 財經 《資訊服務》敦陽科今年營運看增雙位數 關注兩變數 16:092022/05/16 財經 避免獲利遭侵蝕 美元急升 跨國企業加速避險 04:102022/05/15 全球財經 疫情影響高雄訓就中心餐飲業求才 求職這行業少最多 17:402022/05/17 生活 家登第一季獲利 同期新高 04:102022/05/16 證券．權證 史上最慘 壽險Q1身家少逾2.1兆 04:102022/05/14 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。