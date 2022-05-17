英國第一季失業率降至48年新低，但通膨躥揚侵蝕勞工實質所得。英國統計局17日公布，第一季失業率降至3.7％，優於前一季和市場預期的3.8％，創下1974年以來最低紀錄。第一季實質所得年減2％，創2013年第三季來最大減幅。

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