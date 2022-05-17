升息打擊房市 加國4月成屋銷售降20個月低點 21:392022/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到加拿大央行升息打擊，4月成屋銷售降至20個月新低。根據加拿大房地產協會（CREA）17日公布，4月成屋銷售月減12.6％，創下2020年夏季以來最大減幅。排除北美爆發疫情的2020年春季，4月降幅創下2018年1月以來最大。 中市警二分局偵查隊績效佳 警友第二辦事處表揚按讚 G7矢言逐步淘汰俄油 批普丁侵烏讓國家蒙羞 湯優盃登場 小戴、麟洋配開紅盤 #成屋銷售 #打擊 #加拿大 #加國 #央行升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高登環球火速棄標 民進黨批國民黨抹黑打擊民間企業 14:282022/05/05 政治 大谷無極限 首夯滿貫炮 04:102022/05/11 運動天地 加拿大狙神回家了！對烏戰事失望 坦言只開過2槍 16:242022/05/10 國際 日籍最速 大谷翔平生涯百轟 04:102022/05/16 運動天地 貴婦奈奈藏身處曝光 傳國安局前上校劉冠軍也躲這地方 09:282022/05/11 社會 拉脫維亞軍方：基輔計劃5月9日打克里米亞大橋 11:352022/05/07 國際 加拿大總理突訪基輔 宣布提供更多武器與裝備 03:402022/05/09 國際 加拿大執意允許藏獨人士到訪 大陸駐加使館嚴正交涉 16:592022/05/07 兩岸 高通膨壓力鍋引爆 日本躉售物價 飆寫新高 04:102022/05/17 財經要聞 升息2碼超激進？加拿大比老美更兇 打爆房地產泡沫 18:332022/05/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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