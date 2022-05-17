受到加拿大央行升息打擊，4月成屋銷售降至20個月新低。根據加拿大房地產協會（CREA）17日公布，4月成屋銷售月減12.6％，創下2020年夏季以來最大減幅。排除北美爆發疫情的2020年春季，4月降幅創下2018年1月以來最大。