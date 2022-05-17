上海封城1個半月後，官方正式宣布全市16個區已社會面清零，並開始分階段解封，對外交通亦陸續開放。解封首日有大量民眾趕往車站打算離滬，排隊人潮一度長達數公里。火車票非常搶手，黃牛票每張加價高達2200至3500元人民幣（合台幣9600元至15000元）。

據《澎湃新聞》報導，上海市政府宣布分3階段解封，目標是在6月全面恢復正常生產與生活。第一階段解封首日，虹橋火車站的停靠列車增加，不少民眾趕往車站打算離開上海。16日、17日停靠虹橋火車站的列車單日增加至12班，相較於疫情嚴峻時單日4班，載運量顯著提升。

不過由於車票有限，搶票不容易，加上上海市內的公共交通也尚未恢復，因此不少人提早出發到車站等待，有些旅客甚至前一天晚上趕過來，在車站附近的安置點過夜，第2天一早開始進站，因此16日上午出現大量旅客人潮排隊，隊伍一度長達數公里。

報導說，有網民表示，一張離滬的火車票加價500元人民幣（合台幣2180元），仍然是稀缺緊俏。上海鐵路公安處則通報稱，近日查獲一些不法人員通過網路搶票後加價倒賣，目前已查處倒賣火車票案件5起，抓獲犯罪嫌疑人6名，其中被倒賣的火車票加價甚至高達2200至3500元人民幣。

據統計，上海虹橋站出發列車增加班次後，每天有12班，單日載運的旅客達6000多人次。2天下來有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海。

報導說，雖然逐步解封，但目前進入車站前仍須查驗車票、48小時內核酸陰性證明加上24小時內抗原檢測報告，或是24小時內核酸陰性證明，只有符合全部條件的旅客才能進入車站。而仍有一些旅客因核酸報告過期、未做抗原檢測等原因而無法進站。