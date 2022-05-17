國內本土疫情延燒，民眾卻預約不到PCR檢測，蔡英文總統今晚表示，政府持續努力解決這個問題。她感謝所有投入的醫護、防疫人員，不分中央地方，在最短時間內，增加採檢的量能。在疫情的關鍵階段，我們的目標一致，「我們會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安」。

疫情快速擴大，但中央與地方對防疫作為屢有不同看法，甚至有不同政黨支持者互嗆。蔡英文今晚透過臉書表示，北北基桃大型篩檢站成立，謝謝所有醫護投入支援！

她說，她了解這段時間以來，隨著確診數量上升，大家對於PCR檢測有大量的需求，也常常遇到醫院預約額滿的情形。「我們也持續努力解決這個問題亅。

蔡英文表示，經過執政團隊的協調，除了基層醫護支援社區篩檢，今天，北北基桃已經成立8個大型篩檢站，來減輕地方醫療院所的負擔，包括：基隆市：市民廣場（市立基隆醫院）；台北市：自由廣場（台北榮總）、台大醫學院體育場（台大醫院）、市立體育場（評估中）；新北市：汐止區公所（三總）、三重綜合體育館（三總松山）、板橋江子翠站（新北聯醫）；桃園市：大園站（新國民醫院）、龍潭站（國軍桃總）。

她說，目前除了三重、汐止，各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓我們的長輩、小孩方便就醫。

她也特別感謝所有投入的醫護、防疫人員，不分中央地方，以守護國民健康、完成防疫任務為目標，來協助支援任務，也讓我們在最短時間內，增加採檢的量能。

蔡英文強調，在疫情的關鍵階段，我們的目標一致，就是對抗疫情、守護台灣，我們會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安，「也請大家一起為我們的醫護人員加油」。