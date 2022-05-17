高雄市黨部副主委曹桓榮狠酸，偉哉蔡政府及指揮官陳時中，從自詡台灣為防疫模範生，到如今變成國際後段班。（擷取自曹桓榮臉書）

富邦產險開出第一槍，拒絕重複投保後，引發一連串的防疫險之亂。有意爭取國民黨高雄市長提名的曹桓榮今（17）日在臉書痛批，主管機關金管會慘淪「不管會」，活像是「不會管教的大人」，放任孩子胡亂來，就在民眾怒火延燒多日後，金管會今天才跳出來說，「防疫險不管買幾張都要理賠」，企圖平息民怨。

有20年金融工作歷練的曹桓榮目前擔任高雄市黨部副主委，他有感而發指出，近來台灣爆發「防疫險之亂」，多家保險公司拒絕重複投保，引發大批輿論撻罰，產險業者逕行變更規則，發出簡訊「本公司基於保險契約損害填補原則，依核保處理程序審慎評估後，歉難受理您的投保事宜」，就想隨便打發保戶。

曹桓榮痛批，身為主管機關的金管會活像是「不會管教的大人」，放任孩子胡亂來，難怪被Google地圖被惡搞成「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」，就在民眾怒火延燒多日後，金管會今天才跳出來說，「防疫險不管買幾張都要理賠」，企圖平息民怨。

此外，針對密集接觸者的居隔政策，今天開始改為「0＋7」，曹桓榮提到，民眾想要採居家隔離「3＋4」者，也可以自選「3＋4」，居隔變成「各自表述」，儼然是笑話。

他認為，若是民眾選擇「0＋7」，防疫險理賠金可就泡湯了，但改成「3＋4」又淪為灰色地帶，因為是「自願隔離」，理賠與否恐怕又陷入爭議，金管會反應又慢半拍，遲到今天傍晚才又滅火說「有隔離單就要理賠」。

他狠酸，偉哉蔡政府及指揮官陳時中，從自詡台灣為防疫模範生，到如今變成國際後段班，令人對政府所謂的「超前部署」，打了個大問號，一路從口罩、快篩、PCR採檢等之亂，讓人民飽受排隊之苦，甚至暴露群聚風險，再到今天的防疫險之亂，在在顯示蔡政府有多麽顢頇、無能。

他無奈說，台灣人民「在蔡政府的努力下」逼不得已與病毒共存，但居隔「遊戲規則」變變變，著實令人摸不著頭緒。人民飽受疫情之苦已經2年了，造成社會動蕩不安，職場、校園、社會秩序等失衡，不少餐飲業者也黯然收攤，也讓「有政府，會做事」淪為最諷刺的口號，人民難道只能無語問蒼天嗎？