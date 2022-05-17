《北京日報》旗下政論微信公眾號「長安街知事」17日報導，繼早先有遼寧省公安廳連三任廳長--李文喜、薛恒、王大偉相繼落馬，現有大連市公安局連三任局長被查。遼寧省紀委監委17日發布消息，遼寧省公安廳前副廳長劉樂國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查，他的前後任大連公安局長，已早他一步身繫囹圄。

長安街知事分析，劉樂國曾任大連市副市長、市公安局局長，而他的前一任王立科、繼任者楊耀威已於此前被查。

劉樂國出生於1957年2月，早年在營口公安系統工作，2003年10月上調省廳，2008年9月任副廳長。

2013年7月，劉樂國赴大連工作，擔任副市長、市公安局局長，4年後重回省廳，2019年3月退休。

值得一提的是，劉樂國的前一任，江蘇省委常委、政法委書記王立科，已於2020年10月主動投案，次年底因涉嫌受賄罪、行賄罪、包庇縱容黑社會性質組織罪、偽造身分證件罪被提起公訴。

官方簡歷顯示，王立科於2010年4月任大連市政府副市長、市公安局局長，直至2013年3月調任江蘇。他的繼任者，正是劉樂國。

而且，劉樂國的繼任者，大連市前副市長、市公安局原局長楊耀威，已於今年3月15日官宣落馬。

楊耀威出生於1962年4月，曾在葫蘆島、丹東工作，2015年6月任省公安廳副廳長，2017年11月履新大連，2021年8月卸任。