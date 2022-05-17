衛福部食藥署日前開放快篩試劑自用可以免申請證明，每人每次以不超過100劑為限，財政部關務署今日表示，5月11日以前進口暫扣快篩試劑大約6萬5288劑，已經放行大約5萬2838劑，放行比重已經達8成。

為了因應國內疫情需求，食藥署放寬民眾輸入新冠病毒檢驗試劑供自用，自今年5月11日至6月30日，每人限1次且不超過100劑者，免申請專案核准，海關配合採取便捷通關措施，加速民眾進口新冠病毒檢驗試劑通關。

根據規範主要有兩大項：一，民眾輸入100劑以內供自用，免向主管機關申請專案核准；超過部分，仍須申請專案核准始得通關放行；二，民眾輸入超過100劑部分，如是主張幫親屬購買者，得檢附相關身分證明文件佐證，免向主管機關申請專案核准。

剩餘未放行部分，關務署副署長陳依財說，一部分是因為超過100劑，假如主張幫親友購買，要檢附證明，仍在等待民眾補件，海關都已主動通知，只要一補件，海關會立即處理；另外還有一部分則是，透過夾雜、虛報方式，未誠實申報。