百萬YouTuber團體「反骨男孩」成員語謙（陳語謙）擁有女神級空靈外貌，宛如樹懶的超慢語速圈粉無數。語謙一向給予粉絲可愛又害羞的形象，但她昨(16日)晚突PO出一組海邊度假照，畫面初看相當甜美夢幻，沒想到滑到第3張瞬間讓全場噴鼻血，語謙罕見裹浴巾辣秀豐滿身材，讓網友驚呆喊：「衣服穿好！」。

語謙昨(16日)在IG分享一組美照，引用樂團「脫拉庫」的歌詞寫道：「每到夏天我要去海邊、去海邊」，並附上多張坐在海邊沙灘上的照片，只見語謙身穿一件亮黃色洋裝，戴著草帽對鏡頭露出甜美燦笑，飄逸長裙的畫面也相當清純可人；沒想到往後滑到第3張風格丕變，背景畫面切轉到室內淋浴間，語謙身上竟只剩下一條浴巾，手掌及手臂上抹滿白色泡沫，讓人噴鼻血的豐滿美胸幾乎快掉出，魔鬼身材惹火指數破表。

美照曝光引起網友暴動留言：「第三張 扯」、「太辣了吧」、「太漂亮了吧」、「第三張照片語謙好性感喔！」、「被這逆天的笑容融化了」、「這組照片太好看了吧」、「語謙放福利了」、「流量密碼」、「零死角美女」、「第三張太辣了衣服穿好」，就連好友Nina（曹婕妤）也忍不住直呼「好辣！！！」，偷放福利的語謙笑回粉絲：「期間限定辣妹來了哈哈哈」，辣圖1天吸引3.3萬人點讚。

語謙在海灘照裡偷放浴巾照，豐滿胴體全看光讓網友驚喊：衣服穿好。（圖／取自語謙IG）

語謙過去參加節目《大學生了沒》出道，因講話語速慢走紅，又因為打工美照被起底，讓網友封她為「最正牛肉麵妹」；後來她加入反骨男孩成為二軍成員；外型亮麗、氣質脫俗的她常被外界稱呼「空靈女神」，偶爾低胸大解放辣翻網友，都讓粉絲暴動喊：「不准給我這麼性感！」。