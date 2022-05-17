針對北市議員質疑美國「全球武漢肺炎高峰會」影片中未見前副總統陳建仁致詞影片，外交部提供影片網址並澄清指出，外交部事前已說明，因與會者眾多、大會時間有限，陳建仁與其他國家、組織代表的致詞都是以預錄影片方式掛在美國國務院峰會官網。

台北市議員侯漢廷今天在臉書發文指出，美國白宮Youtube頻道的第二屆「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）影片未見陳建仁代表台灣出席的致詞影片，質疑政府白白捐贈150萬美元。

外交部發言人歐江安晚間向中央社表示，外交部之前已說明，由於本次峰會各國領袖參與者眾多，但大會時間有限，美國及其他主辦國家事前即已規劃，除安排共同主辦的少數國家領袖在會議中發言之外，包括台灣在內的其他國家與組織代表，均以預錄影片方式致詞。

歐江安表示，在5月1日峰會當日，美方即將各國致詞影片上掛至美國國務院峰會官網，網址如下： https://www.state.gov/second-global-covid-19-summit-commitments/#taiwan。

歐江安表示，白宮另彙整包括台灣在內的各國具體承諾事項並公布在官網，網址如下： https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/12/2nd-global-covid-19-summit-commitments/。

歐江安表示，針對侯漢廷以國內疫情仍嚴重為由，批評台灣響應美國號召承諾捐助150萬美元協助全球對抗疫情，外交部強調，台灣以具體行動協助國際社會應處全球疫情，彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的無私精神，是台灣身為國際社會負責任一員的責任，也有助於緩解國際疫情升溫，符合國家利益與人民福祉。