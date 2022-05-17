衛福部醫福會執行長王必勝日前直指「雙北叫不動地區大型醫院」，新北市長侯友宜昨直言「非常難過」，認為中央沒給予鼓勵，反潑了一桶冷水打擊基層士氣，今火氣未消，更疑在臉書暗批王「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線不眠不休守護民眾的新北醫護人員」。

對此，王必勝今天接受媒體電訪時回應，自己沒有說他們叫不動，自己只是闡述醫療界要多熟悉，多合作的理念，沒有特別指說誰不合作，臉書文章上確實有說誰合作的不錯，但沒有說誰特別不好，北北基桃的衛政、醫政人員都很辛苦，不可能會去打擊誰的士氣。

至於北市府指出，篩檢站排隊人潮緩解是因為改為網路預約才解決，而非王必勝的功勞，並認為王必勝透過網路、媒體大肆宣揚，是在打擊第一線醫護的士氣。王必勝也說，這樣的批評牛頭不對馬嘴，強調他一直和第一線醫護站一起，相信社會自有公評。