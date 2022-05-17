芬蘭國會議長范哈能（Matti Vanhanen）表示，國會今天以188票贊成、8票反對，批准申請加入北大西洋公約組織（NATO）的提案，為在數日內正式提出申請鋪路。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）15日與總理馬林（Sanna Marin）在赫爾辛基總統府的聯合記者會上正式宣布，芬蘭將申請加入北約，

芬蘭國會通過這項決定的過程被認為只是形式。芬蘭可能在本週某個時間點，正式向北約位於布魯塞爾的總部遞交申請加入文件。

鄰國瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）16日也召開記者會，宣布瑞典政府決定申請加入北大西洋公約組織。

芬蘭及瑞典曾長期秉持軍事不結盟原則，但在俄羅斯侵略烏克蘭後，兩國政府開始有了成為北約成員國的構想。

根據近期幾次民調，支持加入北約的芬蘭民眾攀升至超過3/4，是烏克蘭戰爭之前的3倍。