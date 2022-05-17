台南一名長期臥床20多歲腦麻女孩上周快篩陽性，在家過世，家屬苦等不到死亡證明，衛生局為減少處理類似案例衍生的爭議，已與台南檢警達成共識，未來針對有疑慮個案，將由衛生所開立「行政相驗轉司法相驗案件檢核表」給警方，即能向檢方報請司法相驗。

台南市議會國民黨團昨天針對此案，質疑衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，衛生局今天表示，該案因家屬在申請死亡證明時，相關單位對其該屬司法相驗或行政相驗有所分歧，全案最後採司法相驗結案。

衛生局長許以霖指出，未來針對沒有確診證明，但疑似因染疫過世的相關個案，將請衛生所醫師先開立「行政相驗轉司法相驗案件檢核表」，接著轉介交由司法相驗處理，針對有疑慮個案除將建立相驗SOP，後續也會加強衛生局、警察局和地檢署等相關單位橫向聯繫。

台南市衛生局說明，針對自然老死或有病歷可循的病死者皆屬行政相驗，其餘有疑慮者，將由警方報請檢察官進行司法相驗以釐清死因。