台南農產運銷公司玉井場主要營收來自過磅費。（劉秀芬攝）

為搶救逐年下滑的過磅費營收，台南市農產運銷公司所管理的玉井場，5月3日起修改線上即時交易行情顯示方式，民眾只能看到3天前資訊，即時行情只能在市場看得到，希望盤商、消費者多進場交易，不過此舉讓農友抱怨連連。農產運銷公司表示，19日起線上行情將調整成隔日資訊，希望試辦到年底看成效。

農產運銷公司玉井場又稱玉井青果市場，主要營收以抽2％的過磅費為主，近年來因農產通路多元化，不僅山區農產合作社、外銷場增加，青農也自己找宅配市場，到玉井場交易的農友變少。

玉井場2017年開始推出電子化交易系統，公開、透明又即時的交易資訊，讓農友、盤商、一般遊客都可以參考交易價格。不過，自從推出電子化交易系統，過磅營收從當年的2338萬元逐年下滑，至2021年只剩1334萬元。據農產運銷公司觀察，部分盤商參考線上即時價格後，改到場外交易，導致過磅營收愈來愈少。

住在楠西的李姓農友表示，自己雖不到玉井場賣水果，但多少會參考玉井場價格，如果有即時資訊，當然是比較方便。另一名玉井江姓農友說，她固定到玉井場交貨給盤商，不認為調整線上行情顯示日期會讓更多人進場交易，農友通路多元化，是場內交易量減少主因。

農產運銷公司表示，為了搶救玉井場營收，除了已規畫於附近另覓新址，打造結合冷凍、加工的觀光市場、提升購物環境品質，短期先試行的就是修改線上行情顯示日期。

山區議員周奕齊17日邀農產運銷公司討論，如何在保障農友權益，提升場內交易量中取得平衡，經過協商，線上行情調整成隔日資訊，將試行到年底，觀察是否可以搶救玉井場營業收入。農產運銷公司也呼籲盤商多進場交易，照顧來擺攤的小農或弱勢老農。

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