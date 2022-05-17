《空軍雜誌》（Air Force Magazine）15日報導，智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）近期啟動無人機研究中心，建議儘快將人工智慧（AI）與無人飛行系統結合，認為其可能是美軍於高強度台海戰場的「解決方案」。

「密契爾無人機中心」（MI-UAS）負責人、該智庫資深研究員兼無人機與自主系統專家凱特琳‧李（Caitlin Lee）表示，中國大陸已發展了結合超遠程飛彈、電戰系統與其他武力投射能力的「反介入／區域拒止」（A2AD）網路，可能「嚴重限制、甚至阻止美國捍衛自身於印太區域的利益」。

不過她指出，無人機能降低人員傷亡風險，且運作成本低於有人戰機，讓其有機會在美中大戰中發揮重要功用；美國國防部前副助理部長奧赫曼內克（David Ochmanek）則認為，若將大量雷達訊號極為接近F-35等戰機的無人機部署至台灣或台灣海峽空域，共軍防空單位或船艦將無法接戰所有目標，並在被有人或無人機感測器發現後遭到擊毀。

美國空軍部長特別助理葛瑞森（Tim Grayson）表示，若想獲得此類能力，該軍種須真正開始推進無人機任務多樣化，以在技術成熟和成本下降後擺脫現有作戰概念，願意付出損失達到削減敵方有人戰機、防空設施或電戰干擾系統的效果。

葛瑞森還強調，美國空軍應立即開始運用與AI結合的無人機系統，不僅由於部分技術已足夠成熟，更因為須提前啟動作戰概念與準則的修訂，「不能等所有技術問題解決後才開始」。