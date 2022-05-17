1名正在居家隔離的確診女子15日早上用外送平台點早餐，外送員在備註欄得知她確診後，先是稱「地址不完整」無法送達，女子傳送正確地址後，外送員竟直接將餐點放在「電線桿下方」，還說是外送公司要求的，讓女子痛批根本是歧視確診者，目前平台正在了解狀況中。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文，她日前居家隔離時，在本月15日點外送早餐，外送員在備註欄得知她是確診者，先是稱「地址不完整」無法送達，她則回傳完整地址後，該外送員竟將餐點直接丟在某電線桿下，還稱是外送公司要求這麼做的，原PO事後甚至收到訊息顯示「已送達」且信用卡已扣款。

女子用外送點早餐後，外送員得知她確診，先是稱「地址不完整」無法送，之後竟直接將餐點放在「電線桿下方」，還說是外送公司要求的。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言太扯，「這麼怕就不要接，接了還這麼不甘願」、「其實不用這樣汙名化、懼怕確診者，做好個人消毒就不會有事」、「他是腦袋進水嗎？就不能出門去哪裡拿」、「送到電線桿是哪一招啦」、「居隔而已怕成這樣，放居隔人的門口又不會被感染」、「這麼怕乾脆在家就好跑啥外送」。

不過據悉，不少外送員認為，許多確診者點外送時，確實會說餐點隨便放在門口就好，但一半外送員基於安全衛生考量，不太可能會放在電線桿下，系統客服也不可能會要求外送員丟在地上；而該外送平台回應目前正在了解狀況中。