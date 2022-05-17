上月25日才傳出大學部將停招、研究所續辦的台灣首府大學，17日又傳出連研究所也要停辦。校長張淑中昨日、今日分別與學生開會，表示停辦是不得不的決定，部分學生要求校方保證讓學生原校畢業，張淑中則說，會向教育部爭取，不讓同學權益受損，讓大家能夠順利畢業。

張淑中表示，原本學校朝研究所續辦方向規畫，但因為疫情，學校所投資的附屬機構「高雄蓮潭國際會館」沒有太多資金可挹注學校，董事會才會有這個決定。張淑中說，她是董事會政策執行者，也是與學生溝通的橋梁，會盡量向教育部爭取學生權益。

此外，台首大人事室17日也傳出也發文給教職員，18日將舉行停辦後教職員安置會議，據了解，校方8月前將資遣所有教職員，並依年資發出3到6個月本薪的資遣費。張淑中說，學校經營迄今從未欠薪，在還有能力處理情況下忍痛處置，希望各界能諒解。

部分學生今日與張淑中開會時詢問學校停辦的短、中、長期時程表，張淑中說目前沒有規畫。有學生不滿校方上月才說研究所會續辦，現在卻說停辦就停辦，考慮組成自救會，爭取自己受教權益，希望能原校畢業。