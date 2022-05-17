美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，市場關注Fed貨幣政策動向，10年期美債殖利率來到2.96%。美股周二（17日）早盤3大指數開高，道瓊工業指數大漲逾400點，那斯達克指數漲近2%，台積電ADR漲逾3%。

截至台北時間21點31分，道瓊工業指數上漲434.97點（或1.35%），暫報32658.39點；那斯達克指數上漲232.43點（或1.99%），暫報11895.22點；標普500指數上漲61.46點（或1.53%），暫報4069.47點；費城半導體指數上漲89.59點（或3.07%），暫報3009.65點。

5大科技巨頭齊漲，蘋果、亞馬遜、網飛漲逾2%，臉書和谷歌也有超過1%的漲幅；半導體類股方面，艾斯摩爾和超微均漲超過4%，輝達漲約5.6%，英特爾漲1.81%，台積電ADR則大漲逾3%，來到93.26美元，聯電也有近3%的漲幅，暫報8.53美元。