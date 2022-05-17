英國是著名的「美食荒漠」，幾乎沒有名菜可言，僅剩的炸魚薯條可能也會因為俄烏戰爭而出現危機。英國炸魚薯條聯合會主席克魯克（Andrew Crook）表示，受到戰爭影響，英國可能會有1萬家炸魚薯條餐廳沒魚、沒油可炸，這場危機可以與「鱈魚戰爭」相比。

CNN Business報導，克魯克說，炸魚薯條需要鱈魚與葵花籽油，英國多達40%的鱈魚和黑線鱈來自俄羅斯水域，大約一半的葵花籽油是從烏克蘭進口的。自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來，主要原料的成本立即飆升。

根據克魯克的說法，與3月初相比，葵花籽油的成本增加83%。若用棕櫚油代替，價格也立即成長一倍。印尼是世界上最大的棕櫚油出口國，上個月開始已限制出口，以維持印尼國內供應，自然就顧不上英國的想法了。

克魯克說，一箱冰島鱈魚的價格現在是 270 英鎊（331 美元），高於去年這個時候的 140 英鎊（176 美元）。

再來說薯條，天然氣費用的上漲，連帶造成肥料價值的飆漲，這也就使得馬鈴薯的成本上升，幾乎是無法停止的多米諾骨牌效應。

炸魚薯條是英國的「非官方的國菜」，一般認為與工業革命有關，第一批炸魚薯條餐廳於 1860 年代開業，因為熱量高又不易腐壞，成為工人階級的主食。到了二戰期間，由於物資短缺，英國政府對茶、黃油、肉類、魚和薯條等其他主食實行配給制，再一次使炸魚薯條成為一般普羅大眾的必需品。

根據英國小型企業聯合會的調查，英國超過50萬家小企業(佔全國小企業的大約十分之一)可能在明年歇業、縮小規模或出售，這與新冠肺炎疫情、物價高漲都有關係。