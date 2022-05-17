本土疫情大爆炸，對產險業產生衝擊，防疫保單是否理賠引發許多爭議，令不少民眾抱怨連連。行政院長蘇貞昌今晚表示，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金，他強調，「無論是否重複投保，已核保就要理賠」，「0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠」。

蘇貞昌今(17日)晚間在臉書表示，今天起，確診者的同住者只要打滿3劑疫苗，即以7天自主防疫取代隔離。但打滿3劑的民眾仍然可以選擇 3+4 的居家隔離，系統也會開立居家隔離通知書。針對坊間流傳保險公司拒絕理賠的訊息，金管會也已經正式說明：「有3+4的隔離事實，就是要理賠！」

蘇貞昌強調，無論是否重複投保，已核保就要理賠；0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠。他表示，面對疫情威脅，有些民眾尋求保險服務，來應對確診、隔離可能對生活帶來的衝擊，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金。

此外，金管會產險組長陳清源參加立委郭國文舉行「家長陪同不理賠？金管會創『自願隔離』打臉疾管署，政府應統一口徑！」記者會時，針對0＋7的新制上路，防疫保單如何理賠相關議題，他表示，未來理賠需要什麼樣的文件，金管會已經請公會整理出來，向外說明，這樣民眾申請理賠才有依據，也不會產生信任的問題。