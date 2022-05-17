峨眉停車場5少年仔當街砍人，只為在女友面前逞英雄。

北市峨嵋停車場於(15)日發生當街砍人事件，2男子遇埋伏遭5名惡煞持西瓜刀砍傷，其中有1名未成年少年，被眼尖網友發現，竟然在萬華分局內拍照「比YA」，還發在IG動態，甚至在IG上寫著「你們昨晚好殺」、「未成年的好處就是這樣」，誇張行徑讓PO文網友氣罵「砍人後毫無悔意囂張至極」。

前天(15)日晚間10時許，5名年輕男子在峨眉停車場當街砍人，無視警方在1樓路邊臨檢，事因25歲邱姓男子前女友，結識犯案的21歲梁男，該女子常向梁男抱怨兩人分手，梁男為了幫忙出頭，夥同其他4名友人，其中包含1名未成年少年，5人便在峨嵋停車場埋伏，見邱男和曾姓友人要到4樓取車，便持西瓜刀追砍邱男，遭波及的曾男趕緊衝向1樓在臨檢的員警求助，事後，警方將5人逮捕到案，並依殺人未遂送辦。

然而，「Dcard」論壇流傳一篇文章，該名未成年少年，被帶回萬華分局時不知悔改，竟然還在等待偵訊時，拿出手機拍照「比YA」，並發上IG「你們昨晚好殺」、「你跟鬼一樣」、「未成年的好處就是這樣」、「抱歉讓大家擔心了，我已經出來了，不會進去關應該啦」等多張動態。

峨眉停車場15日晚間10點多發生當街砍人案件，被逮少年「警局比YA」還PO上網。（翻攝自Dacrd、影片）

原PO表示砍人被捕後，在警局轉發標上該未成年鬧年的新聞限時動態，他不懂該未成年少年在想什麼，「砍人很厲害嗎？這可是殺人未遂欸！」，他看了很生氣，但因為是未成年，會被減輕很多刑責，大嘆「就這樣草菅人命」，也希望司法能給受害者一個交代。

網友見文章也留言表示「投票年齡上限下修，為犯罪負全責的年齡要不要也下修一下」、「完全不意外社會底層有這種言論跟作為」、「我覺得發限動留下證據的人很無腦」、「現在國中生都這麼派喔」、「社會亂源」、「真的好誇張，這到底要怪誰讓他們變成這樣」、「出來更大尾啦，還有很多+9女生尬意這種的」、「再這樣誰敢走出家門，犯罪年齡降到12歲吧」。