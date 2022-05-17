新北市常有確診民眾向市府反應，居隔單常常一等就是3、4天，新北市長侯友宜今（17）日在記者會上表示，已經為了Trace、法傳系統的當機問題，多次致電衛福部長陳時中，但還是沒有改善，他要求中央趕快解決問題，不要再拖了。指揮中心晚間回應，經查是因新北市有許多疫調資料採檢者提供之手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。

侯友宜說，目前接受民眾最多抱怨、最不滿的，就是中央的Trace跟法傳系統，「要嘛就是卡，要嘛就是當，要嘛兩個連結就是有問題」，他為此無數次打電話給陳時中：「拜託，這個問題要快解決」。

指揮中心回應，「確診個案自主回報疫調系統」目前系統運作順暢，其於今(2022)年5月1日上線後，持續根據需求改善細節，如該系統已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象之電子版通知書，並更新新的查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護之高風險對象(如懷孕、洗腎、高齡且獨居者)匯出清單，以利優先評估收治情形，及時給予關懷。

指揮中心進一步說明，系統優化後，近日各縣市居隔通知書之開立數量均有明顯成長，惟各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫之手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，指揮中心特此澄清。

指揮中心說，將持續與地方合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾之手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，能讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。