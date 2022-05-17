台塑（1301）兩岸PVC、EVA擴產計畫預計年底完工投產，擴大搶進基建、太陽能商機。其中，台灣仁武、林園及麥寮PVC廠合計10萬噸去瓶頸工程完工投產後，台灣年產達141.5萬噸，兩岸PVC總規模上看188.5萬噸。大陸寧波及EVA年產2.8萬噸去瓶頸工程年底前投產，年產提高為10萬噸；屆時，兩岸EVA產能達34萬噸。

台塑董事長林健男表示，除利基擴建部署，大陸寧波年產丙烯60萬噸丙烷脫氫(PDH)新廠預計年底前完工，美國德州年產10萬噸1-己烯新廠預估114年底完工投產，均有助強化一貫佈局成本條件。轉投資台塑美國、台塑化及大陸福欣不鏽鋼也因油價、產能助力，營運持穩推進。

台塑持股22.66％台塑美國，去（110）年稅前盈餘達13.7億美元，創歷史新高。今年疫苗接種普及，製造業增長將持續，加上北美石化業因天然氣與原料具成本優勢，烯烴及PE、PP、PVC等下游廠開工率可望維持穩定，但因供應量增加，預估價格將自高檔回跌。不過，台塑美國因設備工檢已於110年全部完成，工檢維修費及停工損失將大幅減少，獲利可望維持去年高檔表現。

林健男指出，持股29.16％福欣特殊鋼公司去年受惠國外轉單效應、歐美貨幣寬鬆政策及推動新基礎建設等，下游家電、金屬製品出口大成長，不銹鋼需求與行情上漲，虧損大幅減少。今年因大陸對大宗商品穩價保供及加徵出口關稅等政策，且為推動碳中和，加大能耗雙控與限電限產，恐加劇市場動盪。

為此，福欣將提高400系及超純鐵素體等獲利較高之無鎳差別化產品比重，爭取熱軋不銹鋼及碳鋼代工，並外購越南台塑河靜鋼廠產製碳鋼，增加生產效益。搭配年產30萬噸冷軋廠新建工程已於第一季投產，強化產品組合、發揮垂直整合效益。