被粉絲讚賞宛如「愛情百科全書」的耽美劇《基因決定我愛你》，除了劇情引人入勝，演員陣容也集結許多鮮肉吸引不少觀眾關注，其中郭宇宸接受本報邀請穿上國內設計師品牌DYCTEAM ，展現與劇中截然不同的潮流魅力。

郭宇宸私服偏愛著寬鬆、舒適路線，其中襯衫是他最常運用的穿搭配件。（攝/石智中、服裝/DYCTEAM）

新生代演員郭宇宸在新戲《基因》裡與同樣是新生代演員的林煒傑，有親密的男男吻戲，不過曾出演過BL劇的他，面對這個「難題」除順利帶入劇情外，更帶動氣氛照顧初嘗試耽美類型的林煒傑，然而他卻表示有場吵架的戲對他而言十分困難，「那時候」幸好他很快就在日常生活中找到了原形角色，「剛好煒傑本身的個性跟我的角色比較像，透過觀察他去帶入角色。」

DYCTEAM Buckle blazer，4580元。（DYCTEAM提供）

過去多主演耽美劇的他，未來有機會也想多嘗試其他劇種，「其實是來者不拒拉，但如果可以的話會想挑戰看看有點神經質的角色，感覺應該會很有趣。」其中他覺得最具代表性的角色便是由瓦昆菲尼克斯飾演的小丑，過去萬聖節他也曾裝扮成小丑的模樣，可見他對這一角色的喜愛程度，至於私服的部分喜愛寬鬆服裝的他，經常以襯衫作為穿搭配件，此次接受本報邀請穿上台灣設計師品牌DYCTEAM春夏新裝，品牌訴求生活風格、舒適好穿，在面料上多運用友善地球材質，如使用過的寶特瓶、漁網、回收牡蠣紗等機能面料。

DYCTEAM Tree pattern short trench coat，5580元。（DYCTEAM提供）