新冠疫情延燒，計程車司機和外送員成為疫情期間不可或缺的助手，但若計程車司機和外送員自己也確診了，沒出門就沒收入。Uber 暨合作計程車車隊和 Uber Eats 今（17）日宣布，5月、6月將給予新冠確診且需隔離的計程車駕駛5000元、或外送夥伴3000元的一次性經濟援助，總金額預計1500 萬，以守護車隊駕駛和外送合作夥伴的安全。

Uber 和 Uber Eats表示，5月、6月期間，因新冠病毒肺炎確診，且需居家照護或於集中檢疫所、醫療院所隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴，將可獲得一次性經濟援助。確診日期前30日內至少跑過一趟行程的合作車隊職業駕駛，只要提出健保快易通、健康存摺或數位健康證明內的檢測陽性證明截圖，或自主快篩檢測陽性照片，即日起可透過 Uber 駕駛端 App 的「幫助」，申請Uber 與8家合作計程車車隊發給 5000元援助。

另外，確診日期前 30日內完成了 100趟訂單的外送合作夥伴，只要提出健保快易通內的檢測陽性證明，及打完3劑的疫苗接種紀錄，就可獲得3000元援助。外送合作夥伴可於本周18日中午起透過 Uber Eats 外送合作夥伴端 App 的「幫助」申請。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，盡力確保使用 Uber、Uber Eats App 接案的合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴的安全，一直是疫情蔓延期間下的平台重點。暨推出「防疫安全第一」相關措施，一起與所有人堅守社區安全之後，Uber 與車隊合作夥伴，以及 Uber Eats 率領業界推出此經濟援助計畫，希望在台灣民眾面臨各種不預期的疫情「逆風」時，成為可信賴的平台，持續提供民眾所需的行程以及餐飲、生鮮日用品外送服務，維繫疫情下的新生活常態。