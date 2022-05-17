富邦金控17日公布前十大股東，除了首度露面的合家投資有限公司以1.19％持股擠下原本也排名第九大股東的勞工保險基金，其餘大股東持股均不變。

富邦金控近年來前十大股東名單變化不大，近幾年來除蔡明興、蔡明忠以及其家人持股，台北市政府、新制勞工退休基金、勞工保險基金與新加坡政府投資專戶都曾入列十大股東之列。不過，最新公告的十大股東名單中，驚見首度入列的合家投資股份有限公司，經查登記的負責人李勇毅是全坤建設董事長，房地產董座首次入列富邦金十大股東名單，引起投資圈話題。

檢視富邦金最新公布的十大股東名單，除第一大股東台北市政府持股13.07％之外，其餘多由蔡明忠、蔡明興與自家人持有，另外還有名列大股東之列多年的新制勞工退休基金持股2.28％，唯一首度的新面孔則由合家投資公司以1.19％持股入列第九大股東，格外引人注目。

不過，對照2020年富邦金控十大股東名單中尚有新制勞工退休基金持有1.95％、勞工保險基金持股1.35％、花旗台灣受託保管的新加坡政府投資專戶則持有1.5％，其餘為台北市政府與蔡家持股，可見十大股東近幾年來主要變動不大。

除了房地產董座首度入列富邦金控十大股東名單，新光金控日前公告的十大股東名單中也首見鋼鐵公司企業入列第九大股東，因此樣引發市場話題。