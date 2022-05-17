財政部關務署基隆關表示，跨境網購風氣盛行，但民眾若進口海外食品、藥品、具藍芽通訊產品、醫療器材及大陸有條件輸入物品等，都必須以一般報單申報進口，並非一般進口包裹的簡易報單，其轉換多半需重新申報，也會造成貨物卡關。

官員提醒，民眾應留意快遞貨物簡易申報及進口的相關規範，以免網路下訂後無法及時收到貨物，或是網購的貨物因無法取得輸入許可而需辦理退運，甚至可能因誤觸法令而受罰，徒增困擾。

目前跨境網購貨物大部分透過海運快遞方式進口，並採用簡易報單申報。

但依據海運快遞貨物通關辦法第12條規定，凡涉及輸出入規定、應課徵貨物稅及反傾銷稅等貨物，如食品、藥品、具藍芽之通訊產品、醫療器材及大陸有條件輸入物品等，皆應以一般報單申報進口。

涉及輸出入規定、應課徵貨物稅及反傾銷稅等貨物，如果民眾以簡易報單申報進口，必須自快遞貨物通關場所移運至儲放一般海運進口貨物的倉間，並重新申報一般報單才能通關，這中間往往會造成貨物通關時間延宕，甚至無法取得許可，以致貨物不能輸入情形。