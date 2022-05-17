美國政府曾提議與韓國、日本和台灣組建「晶片四方聯盟」（Chip4），以此將國大陸排除在全球半導體供應鏈外，此議遭韓企批評為「難以接受」，因為中國是韓國半導體業的重要市場。近日韓國大廠SK海力士與大連市合作快閃記憶體與晶圓廠正式開工建造，同時也將對無錫、重慶工廠擴充產能，以保障大陸的半導體供應鏈。

據《觀察者網》報導，韓國存儲晶片巨頭SK海力士近日宣佈非揮發性記憶體（NVM）製造項目在遼寧大連保稅區開工，將建設一座新的晶圓工廠，生產非揮發性3D NAND快閃記憶體，NVM是市場上最常見的記憶體晶片，手機、電腦或伺服器都會用到，SK海力士同時亦將擴充無錫、重慶工廠的產能。

SK海力士快閃記憶體製造項目 5月16日在遼寧大連開工，將建設一座新的晶圓工廠並生產快閃記憶體3D NAND晶片。（圖／中新社）

報導說，大連原本是美國半導體巨頭英特爾的NVM製造基地，2020年英特爾快閃記憶體業務和大連工廠被SK海力士以90億美元收購，中國市場監管總局以附加限制性條件批准該交易。此後SK海力士在大連擴大投資並建設新廠，該項目位於大連金普新區，投資金額未披露。

報導表示，半導體是大連金普新區重點發展產業，目標是佈局建設中國「北矽谷」，已初步形成芯片製造、專用材料、特種專用設備、封裝等為主的產業集群，SK海力士英特爾半導體三期、正威集團、矽碁科技等項目相繼落地。SK海力士半導體（中國）總裁鄭銀泰表示，將通過追加投資對無錫、重慶工廠進行產能擴充，並重點推進8英寸晶圓代工合資廠等多個不同領域的項目。本次新建項目將提升大連工廠自身的產業競爭力，還有助於保障中國市場供應鏈穩定。

除了SK海力士加碼在中國半導體生產規模外，另一家韓國半導體巨頭三星則重金押注中國西部城市西安，其快閃記憶體投資自2012年以來已投入258億美元，將使安成為全球水平最高、規模最大的快閃記憶體製造基地。

報導指出，韓國企業與中國地方政府的合作逐步加深，5月10日中共國家主席習近平派遣國家副主席王歧山出席韓國新任總統尹錫悅就職儀式，雙方在會談中表達了加強合作與推動韓中關係的意願。