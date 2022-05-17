創作女歌手鄧福如（阿福）與超人氣網紅HowHow（陳孜昊）2019年結婚後，育有一個寶貝兒子，儘管2021年被爆料外遇還介入他人婚姻，但夫妻倆不受影響，感情一樣甜蜜「沒事就膩（宅）在一起」；近日HowHow和1歲兒子確診，HowHow上傳一部隔離時失控的影片，讓鄧福如傻眼用神創作反擊，讓一片網友全笑歪。

鄧福如在母親節時發文，透露網紅先生HowHow和1歲兒子快篩陽性，染疫後得一起居家隔離，而她經過多次檢測都是陰性，還被先生笑說，「她（鄧福如）是不是可以去製造什麼超級血清啊，旁邊兩個人這樣她依然無動於衷欸」。

網紅HowHow在隔離期間發佈新影片，崩潰脫序樣讓網友笑翻。(圖/ 摘自HowFun YouTube)

而HowHow因為確診隔離無事可做，15日突然更新一部自創歌曲影片，標題還直接點名愛妻鄧福如，在影片中誇張的大動作，似乎像是隔離到情緒失控；莫名搞笑的情境MV，意外獲得廣大迴響，瞬間衝上YouTube發燒影片第一，沒想到也釣出愛妻光速反擊。

鄧福如用超強創作實力，寫出動人的旋律，配上有趣的歌詞回應先生HowHow的指控，直接說「有一個芭樂吃芭樂找不到叉子，關我屁事，一直在那邊哭」，還用英文唱出「This is my quarantine（這就是我的隔離生活）」，連代表傻眼意思的符號「= =」，也特地用英文「equal space equal」一起唱出來。

鄧福如被先生亂點名，讓她直接神創作反擊，被粉絲讚爆。(圖/ 摘自鄧福如AFÜ YouTube)

大票粉絲一聽到鄧福如的創作反擊，都相當驚喜，因為不知道歌詞的話，聽起來說是她準備發行的新歌都有人信，抒情旋律搭配搞笑歌詞極大反差被讚爆，「太棒了，今晚最好的安眠曲」、「謝謝how哥讓失蹤人口（鄧福如）又能再張開金口」、「能把equal space equal唱這麼好聽的也只有阿福了吧」、「感受到隔離壓力真的很大。

HowHow新影片登上YouTube發燒影片第一。(影片/ 取自HowFun YouTube)