新冠疫情延燒讓演藝圈多人中鏢，金曲歌后彭佳慧今(17日)也錄影片宣布自己確診，在IG透露今天是「確診第7天」，她素顏入鏡並帶著沙啞聲音報平安表示：「都沒有講是因為不想讓你們擔心」，雖然說自己已經恢復了百分之九十，但帶鼻音又燒聲的她仍擔心會影響到喉嚨嗓音。

彭佳慧今(17日)在IG分享影片宣布自己確診，表示自己今天是確診隔離的第7天了，畫面中她以染疫的過來人呼籲大家，在家備妥消炎止痛，退燒、驅咳化痰藥水，維他命C、每天用鹽水漱口、吃飽睡好，不要緊張，染疫真的沒有那麼可怕，大概就像是「比較嚴重的感冒」。

只見彭佳慧穿著棉質居家服對著鏡頭說，（隔離）中間沒告訴大家是因為不想讓大家擔心，現在身體恢復大約百分之九十，「我想今天再驗應該可以陰性，非常確實的隔離7天時間，小孩也都在另一個地方，所以很認真、確實的隔離，也通報並做了PCR，現在可以說恢復差不多了」。

彭佳慧笑說，新冠其實也沒那麼可怕，只要養好抵抗力，希望每個人都可以健健康康，但其實她最擔心的是：「因為我是歌手，需要大量用到我喉嚨，所以好擔心唱歌會受到影響」。回顧這7天來，她只要一說話容易燒聲，而且大量鼻音、當然還有一點喉嚨癢癢，還是有很多的痰。

她雖表示幾乎不咳，但在影片中她卻不時對著鏡頭乾咳，為了證明喉嚨已無大恙，彭佳慧現場清唱韓劇《我們的藍調時光》中的歌曲《Quando, Quando, Quando 》，但仍不時輕咳，她說，現在一天喝掉十幾瓶保溫的水，也希望明天確診第8天，可以正常出關，由陽轉陰。