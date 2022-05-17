申敏兒著GUCCI LOVE PARADE系列粉色透視刺繡洋裝現身品牌最新大秀。（GUCCI提供）

近期熱播韓劇《我們的藍調時光》申敏兒，與男友金宇彬同戲引發話題，17日為愛牌GUCCI暫離深愛的男友，飛往義大利觀賞「GUCCI COSMOGONIE」大秀，並以GUCCI LOVE PARADE系列粉色刺繡洋裝現身，下擺拼接紅色絨布營造造型亮點，而蕾絲透膚設計若隱若現地展露美腿，展現文青女神的微性感。

格雷女達珂塔強生以米色雕花洋裝搭配紅西裝外套現身。（GUCCI提供）

於《黑魔女》中飾演甜美公主的艾兒芬妮，近期力拼轉型，以霓虹粉西裝褲搭配黑色西裝外套帥氣出席。（GUCCI提供）

近期受到不少時尚品牌關注的「泰國神顏」黛薇卡霍，以緞面中空馬甲禮服性感碾壓全場。（GUCCI提供）

本季GUCCI COSMOGONIE時裝大秀選址於義大利古蹟蒙特城堡。（GUCCI提供）

GUCCI COSMOGONIE系列作品。（GUCCI提供）

GUCCI以「GUCCI COSMOGONIE」為題發表時裝大秀，以宇宙為主題，在服裝可見以金蔥、珠寶、亮片等，詮釋閃耀的星星。（GUCCI提供）

GUCCI COSMOGONIE系列作品。（GUCCI提供）

這場大秀星光熠熠，「格雷女」達珂塔強生、《黑魔女》艾兒芬妮等眾女星比美，其中艾兒近期力拼轉型，以霓虹西裝褲搭配黑色西外，展現俐落地中性氣質，與本季秀場中率性造型不謀而合。而有「泰國神顏」之稱的混血泰女星黛薇卡霍來勢洶洶，以粉色緞面馬甲中空洋裝，性感碾壓其他現場女星。

「GUCCI COSMOGONIE」包款多為中、大尺寸。（GUCCI提供）

本季GUCCI創意總監Alessandro Michele，選址於總被外界與宇宙力量、神秘理論做聯想的蒙特城堡，其實便已點出本季靈感來源從哲學、歷史學家著作、思維探討宇宙源起，在秀前預告中也出現星象、細胞圖等符碼，故本季服裝上也運用亮片、金蔥材質、珍珠等比喻宇宙中的星塵、原子，服裝結構上則大量運用幾何、色塊拼接等元素。

「GUCCI COSMOGONIE」壓軸造型。（GUCCI提供）

謝幕時城堡外牆投影星象圖，使整體氛圍更顯浪漫、科幻。（GUCCI提供）

在包款方面，持續出現的草莓造型小包也是本次秀場亮點之一，但相較於前幾季的「小廢包」，本季肩背包幾乎都以中、大尺寸發展，也正好搭配秀中薄紗禮服搭配長靴的率性造型，呈現中性氣質。

GUCCI COSMOGONIE系列作品。（GUCCI提供）

GUCCI COSMOGONIE系列作品。（GUCCI提供）

在秀場壓軸出場的是以寶藍色天鵝絨長袍打底的禮服，禮服上妝點著以寶石亮片組成的星象圖案，搭配大片蕾絲、珍珠串頸鏈，展現出神秘又華貴的氣場，也再度提醒觀者本季主題，最後進入謝幕階段時，城堡上方出現八芒星圖騰，呼應這座八邊形建築，而牆面則投影出星象圖，呼應本季主軸。