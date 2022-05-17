寵豬舉灶、寵子不孝！1名女網友的哥哥唸大學後想把當時女友接來家中住，女友稱不習慣與家人同住，竟要求原PO全家搬出去，而原PO哥哥不斷哀求父母，用盡手段下，父母真的妥協搬離家、自行租屋，但沒想到哥哥與女友之後荒廢學業被退學，結婚後整日好吃懶做；其他網友怒批全是父母寵出來的。

該網友在Dcard上發文稱，她的哥哥大學時交了1名女友，她的父母體諒該女友從外地來，提議讓哥哥女友住進他們家，但哥哥女友竟稱跟他們相處不自在，要求原PO與父母搬出去，父母最後在原PO哥哥百般勸說與威脅下，竟真的搬離住家，讓哥哥女友搬進來，哥哥女友甚至找來弟弟、妹妹也搬進來。

女網友哥哥想把女友接來住家中，最後竟哀求父母搬離住家，但哥哥與女友之後荒廢學業被退學，結婚後整日好吃懶做，連父母也拿他們沒轍。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她與父母搬出住了多年的家到租屋處，原本哥哥答應父母不會與女友同居，因為父母不接受婚前同居，但哥哥最後仍「一哭二鬧三上吊」最後摔車離家找女友同住；之後哥哥與哥哥女友因成績差遭學校退學，2人因此決定一起念書考公職，還像她父母要生活費與補習費。

該女網友的哥哥後來被女方家屬逼婚，女網友的父母還拿出聘金與負責婚禮開銷，甚至把舊家整修給2人住，婚後2人放棄考公職，卻也不願工作，稱高中學歷沒有好薪資，家裡還有1隻狗要照顧，最後哥哥雖然還是被父母逼去工作，但女網友的大嫂卻不斷揮金如土，向公婆拿錢。

女網友哥哥想把女友接來住家中，最後竟哀求父母搬離住家，但哥哥與女友之後荒廢學業被退學，結婚後整日好吃懶做，連父母也拿他們沒轍。（翻攝自Dcard）

該女網友說她的父母之後甚至拜託她，以後多照顧哥哥，她則怒批父母重男輕女，把哥哥寵壞了；其他網友認為原PO哥哥會變這樣全是父母縱容造成，「我一定會離開那個家，說實話你爸媽偏袒你哥就是有錯」、「爸媽自己要寵的啊，完全不值得同情」。