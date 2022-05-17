中國軍事科學院戰爭研究院研究員劉琳17日在澎湃新聞撰文指出，美國與東協國家領導人12日至13日，在華府舉行面對面峰會。東協10國中有8國元首或政府首腦出席，這是繼歐巴馬政府2016年之後，第二次在美國本土與東協舉行峰會，背後動機及相關成果，值得關注。面對美國積極拉攏，鑒於拜登政府面臨的內外現狀及東協自身利益考量，東協對此次峰會雖然表示滿意，但對美國-東協關係前景並不完全樂觀。

劉琳表示，美國是東協最重要的出口目的地和投資來源國之一。在軍事上，東協仍需要美國在印太地區存在。從這個角度看，東協國家需要維護與美國的良好關係，但是，他們也非常重視中國這個最重要的貿易夥伴，不會在中美之間做出選擇。而且東協對美國「印太戰略」的看法比較複雜：

劉琳分析，一是東協對美國「印太戰略」衝擊其主導的地區機制和中心地位的疑慮一直未消除。

盡管美國一再表示將尊重東協中心地位，但東協對保持「中心作用」的訴求與美國在地區追求領導地位的結構性矛盾難以避免。美國強化同盟和夥伴關係，以QUAD、AUKUS為支柱在地區構建排他性小多邊機制等做法，事實上削弱了東協主導的地區安全架構。正因為如此，東協在其「印太展望」中強調不應建立新的機制，而要充分利用和完善現有地區機制的作用。

劉琳認為，二是東協對美國能否兌現其承諾抱有懷疑。

在經濟上，美國雖然為「印太經濟框架」勾勒了大致輪廓，但其具體內容和如何實施還很模糊。另外，美國畢竟受到俄烏衝突等問題的牽扯，對東南亞的關注能持續多久，以及達成的具體計畫能否順利落地，尚不確定。

正如有美國學者指出，在專注於亞洲的需要與全球日益增加的優先事項之間，存在著「明顯緊張」。況且，即便在亞洲，美國還面臨東北亞朝鮮半島局勢趨於緊張等問題困擾，也需要做出平衡。

劉琳坦言，三是東協對中美競爭的加劇更為擔憂。東協不得不從中美戰略競爭的背景考慮與拜登政府的關係。

這次峰會雖然從參會國家到議題並無中國，但實際處處有中美競爭的隱藏議程。這恰恰是美國與東協關係最凸出的影響因素之一，雙方很難在這個問題上取得共識。

盡管東協國家歡迎美國增加與本地區的經濟和安全接觸，但並不希望在中美戰略競爭中「選邊站」。他們無法在經濟上承受與中國脫鉤的代價，也不願接受美國以意識形態將中美劃分陣營。

東協希望的是各大國都能關照其利益，向其提供經濟、科技等領域的幫助和支持，實現雙贏、多贏，而不是將本地區作為戰場。

劉琳強調，近年來，為應對中美戰略競爭給自身帶來的壓力，東南亞國家一方面竭力避免「選邊站」，另一方面尋求讓日本、印度、澳洲和其他域外大國參與進來，以在該地區建立一種力量平衡。東南亞國家還多次呼籲中美之間保持克制，達成戰略包容，在氣候變化、全球公共衛生和核不擴散領域等具有共同利益的問題上加強合作。

因此，從這個角度來說，正如美國學者所言，美國關於這次峰會需要回答的一個最大問題是：拜登政府能否擺脫僅僅從與中俄戰略競爭的棱鏡，來看待東南亞，這恐怕才是東協所需要的。