剛辭職、將全力投入參選桃園市長的國民黨前台北市議員羅智強，今天(17日)在同黨北市議員游淑慧的陪同下，向台北市長柯文哲辭行，進入市長辦公室時，昏暗的燈光讓羅智強想到前總統馬英九，他忍不住直言，柯文哲和馬英九雖不對盤，卻在「節約能源」有了交集。

羅智強17日在臉書上表示，他今天在游淑慧的陪同下，拜訪柯文哲市長，主要是向柯文哲辭行。擔任台北市議員的3年半中，他和柯市長除了在市政上有很多建設性的合作互動，也感謝柯文哲在他推出公投公車時，沒有分別黨派，大方的共襄盛舉；並感謝在他公投夜宿時，柯文哲親來探望。

羅智強指出，雖然自己和柯文哲黨派不同，但一直覺得，柯是一個可敬的政治人物，這些年和他也有許多友善的互動，「所以，辭去台北市議員，我想，於情於理，我該專程向柯文哲告別」。

柯文哲今天在市長室接待羅智強和游淑慧，羅智強發現，一進市長室，昏昏暗暗的，燈也沒開幾盞，柯文哲看到他抬頭看著頭上沒亮的燈解釋：「這樣比較節約能源！」羅智強則笑說：「您的市長室，讓我想到了馬英九！他也是一天到晚強調辦公室要『節約能源』！」

羅智強直言，柯文哲和馬英九這兩個有過很長一段時間不太對盤的人，倒是在「節約能源」一事上有了交集。會談中他告訴柯文哲，「柯市長有一點我還滿欣賞的，就是那近乎白目的直白，尤其，在時時虛偽的政治世界。」柯市長也很「白目」的反問：「你是說國民黨嗎？」兩人輕鬆的交換了很多的意見，也談到了最近的疫情、台灣失衡的民主，算是一個很愉快的辭別會。

羅智強說，疫情嚴重，台北市長的防疫工作無比沉重，希望柯文哲多多注意身體健康。畢竟，有健康的身體，才能幫市民擔起防疫的責任。