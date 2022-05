AGON by AOC與遊戲廠商Riot Games聯名推出全球首款AGON PRO AG275QXL「AGON《英雄聯盟》官方限定款電競顯示器」,以黑金配色搭配遊戲宇宙內的海克斯科技招牌設計,啟動時更有《英雄聯盟》 x AGON特製燈光及音效,畫面也自動設定成專屬畫面模式,獨特Light FX技術還會隨著戰況而觸發不同燈光效果,連知名遊戲實況主夜雨也大喊玩起來相當過癮。

AOC x League of Legends 全球首款《英雄聯盟》聯名電競顯示器,定價1萬8888元,23日前預購享超限定預購價1萬6888元;另與策略合作夥伴Logitech G 羅技G系列合作推出信仰滿點組合,首波活動全台限量5組,定價2萬9999元。(AOC提供)

AOC x League of Legends 全球首款《英雄聯盟》聯名電競顯示器,定價1萬8888元,23日前預購享超限定預購價1萬6888元;同時與策略合作夥伴Logitech G 羅技G系列合作推出信仰滿點組合,首波活動全台限量5組,定價2萬9999元,Logitech G x League of Legends 英雄聯盟夢幻套組、AOC 戰鬥行李箱、Logitech G x League of Legends 英雄聯盟夢幻套組限量收藏盒。