何嫌一度拒捕，拉扯過程中警方密錄器還掉到地上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄何姓男子這個月1日因酒駕被帶回林園警分局大寮分駐所，未料他自行掙脫腳鐐逃走，逃亡超過30小時後，警方才在小港區將人逮獲。沒想到他又因酒駕遭員警攔查，酒測超標他還一度想逃，甚至動手將員警推入水溝中，導致員警手部挫傷，為避免舊事重演，這次手銬腳銬銬好銬滿，被帶回偵辦。

36歲的何姓嫌犯1日酒駕被帶回林園警分局大寮分駐所，未料他2日上午自行掙脫腳鐐從分駐所逃走，逃亡30小時後才被逮到，何男除涉公共危險罪外，又多了一條脫逃罪。

未料何嫌交保後仍學不乖，17日14時42分行經高雄市大寮區巷尾路時，因沒打方向燈遭中庄所警員吳家茗、林思萍盯上，將人攔查後，發現他身上散發濃厚酒氣，一測酒測值達0.68MG／L，沒想到何嫌一度拒捕，過程中故意動手將警員推入水溝內，相當不配合，導致員警手部多處擦挫傷，最後還是被依法逮捕，將何嫌帶回派出所製作筆錄，為了避免舊事重演，還將雙手上了手銬以及腳銬送到偵查隊，最後全案依公共危險、妨害公務等罪嫌移送地檢署偵辦。

何姓嫌犯這起重大人犯逃脫案，導致當天的值班員警記過1次，備勤員警記過2次，2名員警疑涉有縱放人犯，函送地檢署偵辦。時任大寮所分駐所所長也被記過，調派出所，分局長也被記申誡1次。