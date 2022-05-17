彰化縣化局長張雀芬表示，「近鄉情怯獻丹青」以陳朝寶老師的童年回憶出發，從早期漫畫、速寫、旅法時期的西方思想衝擊，到回歸故土沉澱後的能量爆發，完整呈現其創作歷程。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

現年74歲的陳朝寶，畢業於台灣藝術專科學校美術系國畫組，過去曾擔任三大報章雜誌漫畫專欄作家，在1984年時旅居法國巴黎，專職純繪畫，作品以東方水墨面對西方繪畫思潮，發展出現代水墨與油畫的獨特創作風格。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

首次返鄉展覽的陳朝寶表示，心情可以說是既期待又複雜，這次展出作品以「近鄉情怯獻丹青」為題，除了傳統山水、女體、人馬等主題，還有環保議題、政治議題等不同面向的主題。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

來自彰化縣田中鎮的藝術家陳朝寶老師，其創作媒材多元，跨足水墨、油畫、及漫畫，還被法國列入百大華人畫家之林，今年陳朝寶首度返回彰化故鄉展覽，以「近鄉情怯獻丹青」為題，包括山水、女體、人馬、佛畫等9個系列作品，即日起至6日12日歡迎民眾到縣立美術館，感受陳朝寶筆下多變的風格與藝術語彙。

現年74歲的陳朝寶，畢業於台灣藝術專科學校美術系國畫組，過去曾擔任三大報章雜誌漫畫專欄作家，在1984年時旅居法國巴黎，專職純繪畫，作品以東方水墨面對西方繪畫思潮，發展出現代水墨與油畫的獨特創作風格。

幾乎創作逾半世紀的陳朝寶，其藝術人生從水墨發展到漫畫，再回到藝術創作，巡迴世界再次回到台灣，風格中西合璧，帶著東西方淘養的水墨情懷與筆墨功力，充滿東方神祕主義，更結合西中繪畫脈絡，強調時代性與原創性，既古又新充滿童趣如夢的個人風格，開創許多新媒材、新題材與新觀念。

首次返鄉展覽的陳朝寶表示，心情可以說是既期待又複雜，這次展出作品以「近鄉情怯獻丹青」為題，除了傳統山水、女體、人馬等主題，還有環保議題、政治議題等不同面向的主題，融匯東西方繪畫的特點，包括漫畫點子，反諷概念等，歡迎民眾到美術館與作品對話。

彰化縣文化局長張雀芬表示，藝術家陳朝寶早年以漫畫聞名於出版業，事業有成之際移居巴黎，只為追求更高的藝術理想；「近鄉情怯獻丹青」以陳朝寶老師的童年回憶出發，從早期漫畫、速寫、旅法時期的西方思想衝擊，到回歸故土沉澱後的能量爆發，完整呈現其創作歷程，歡迎所有鄉親一同前來感受陳朝寶筆下充滿想像與奔放自由的繪畫世界。