疫情狂燒之際，為降低確診後轉中、重症風險，政府也積極呼籲民眾施打疫苗，不過一名男網友表示，自己沒施打任何疫苗，但確診後4天就痊癒了，PCR結果也是陰性，不解為何不打疫苗就要被公審，更直言「民主國家為什麼要強迫打疫苗？」掀起網友熱議。

一名男網友16日在網路論壇Dcard發文透露，自己沒有接種疫苗，但確診後症狀也不嚴重，第一天只有流鼻涕，第二天有點低燒，但第三天便開始好轉，且期間他都沒有吃任何藥物，到了第四天就沒有症狀了，去做PCR結果也是陰性。

他感嘆，自從本土確診數暴增，大家就開始公審沒打疫苗的人，「但數據不是都顯示，就算你打3劑疫苗，一樣會有症狀甚至是中重症嗎？」他表示，在台灣，打疫苗確診重症的人還比沒打疫苗的人多，「民主國家為什麼要強迫打疫苗？」

最後他直言，「真的替打疫苗死亡的那幾千人感到婉惜，不懂數千人死亡然後公審那幾10位沒打疫苗的是怎樣」，更調侃的說，「祝各位三劑戰士領先全球去排第四劑」。

貼文一出，不少網友氣憤直呼，「自己沒事講的好像沒打疫苗無敵了，怪不得人笑共存仔」、「兩歲小孩發燒過世，怎麼沒看你出來說話」、「死亡案例明明近一半是沒打疫苗的，造謠仔300萬準備好了嗎」、「台灣未接種疫苗的人只佔1成5，但中重症卻佔了一半以上，你跟我說打疫苗沒用？」