南韓女星尹恩惠和金鐘國的緋聞傳了17年，儘管雙方未正面回應戀情，但最近有網友發現尹恩惠和金鐘國都曾認和過往對象共同擁有「愛情筆記本」，就連細節都很相符，這個巧合立刻讓網友嗨爆，大膽猜測他們有在一起過。

尹恩惠日前在自己的YouTube頻道中，透露過去和某任男友交往時，曾經把兩人發給彼此的所有訊息抄在筆記本上送他，「我認為他是個好人，他翻看筆記本發現他的信息變短了」；巧合的是，金鐘國曾在節目《我家的熊孩子》中說過以前的女朋友會送他親手寫的筆記本，裡面寫滿自己傳給女方的所有訊息，金鐘國看完後發現戀愛後期短信越來越簡短，甚至還有一條只有一句話的訊息：「9月14日晚上10點，我去運動。」讓節目主持人們都感嘆這位前女友當時對金鐘國用情至深。

尹恩惠表示曾送男友寫滿彼此短訊的筆記本。（圖／微博）

金鐘國曾收過女友寫滿訊息的筆記本。（圖／微博）

由於尹恩惠和金鐘國對於交往的細節都有很相似的地方，讓許多網友相信他們應該曾是戀人，「金鐘國尹恩惠」也成為微博的熱搜關鍵字，掀起熱議，但尹恩惠重提戀愛情節的影片已悄消失。

尹恩惠和金鐘國的緋聞從節目《X-Man》開始盛傳，原來當時參與招牌單元「當然了」的時候，李民基向金鐘國發問：「難道你不喜歡她（尹恩惠）嗎？」，金鐘國為了保護尹恩惠的內心，於是雙手掩住女方的耳朵回答，這一幕便成為經典，之後《Running Man》劉在錫也很愛拿這個開玩笑，讓金鐘國羞得不知所措。