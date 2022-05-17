烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)與妻子歐蓮娜（Olena Zelenska）在星期二參加烏克蘭首任總統克拉夫丘克(Leonid_Kravchuk)的告別式，這是烏克蘭第一夫妻在戰爭爆發以來的首次見面；雖然久別重逢，但為了維持喪禮的莊重，兩人肩併肩時也沒有牽手。

每日郵報(Daily Mail)報導，克拉夫丘克在 1991 年蘇聯解體後，成為第一任烏克蘭總統，他於上週六去世，享年於88歲。他的告別式在周二舉行，現任總統澤倫斯基與妻子歐蓮娜必須出席，也成為自戰爭爆發的近三個月以來，這對夫妻的首次見面。

澤倫斯基總統和歐蓮娜低頭在克拉夫丘克的棺材上獻花。(圖/路透社)

澤倫斯基身著一身黑衣，包括黑襯衫與黑褲，與現在標誌性的軍綠衣不同；歐蓮娜同樣一身黑，應該是商量過的；歐蓮娜走在澤倫斯基身邊，手攥成了拳頭，彷彿在克制久別重逢的衝動。

澤倫斯基一家看上去表情很平靜，但也難掩疲累的神色，他們一起對這位前總統獻花。

基輔在兩星期前轉危為安，除總統一家以外，基輔市長克里琴科(Vitaly Klitschko)與其他政要也都有出席，喪禮在烏克蘭屋(Ukrainian House )舉行，那是基輔的重要會展設施。

歐蓮娜在4月中接受《Vogue》雜誌訪問時，提到戰爭後的心路歷程，她提到戰爭爆發當天，凌晨被遠處的爆炸聲吵醒，才發現澤倫斯基已準備出門，在交代趕快帶孩子離開以後，就只在電視上看過丈夫。

之後安全部隊來接走她以及2個孩子，送往遠離基輔的烏克蘭西部的保密地點，澤倫斯基為穩定民心而留在基輔。

當被問及她該如何和孩子們解釋時，她說：「沒有必要向孩子們解釋，他們自己就看到了一切，就像烏克蘭的每個孩子一樣。」

她談到戰爭會團結烏克蘭年輕一輩，在他們長大後，也會成為愛國者來保衛國家。