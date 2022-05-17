台股17日延續反彈漲勢，加權指數收在16,056點，上漲155點，台指期則上漲153點，以16,075點作收。值得一提的是，外資對台指期是多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,631口，使留倉部位轉為淨多單91口，這是睽違約一年半以來，再現外資淨多單留倉。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，觀察外資在台股的操作，有三大指標：現貨、期貨和外資借券賣出餘額。期貨因槓桿特性，屬短線看法，雖然17日出現轉多，但搭配現貨並未大量買超，而借券賣出餘額則偏持平，整體對台股中長線態度上仍呈現觀望，趨勢並未轉為偏多，以看指數跌深反彈為主。

蔡明翰進一步表示，以過往經驗來看，外資對期貨空單先行回補，幾日後通常也會對現貨逐漸轉為買超，但後續的重點仍在於，借券賣出餘額是否出現大量回補，關乎其態度是否轉為樂觀。由於今年來的利空，包括俄烏戰火、升息、通膨等影響市場資金，在利空未出現明顯好轉時，主要在技術面的反彈，且外資也認同即將反彈，因此先在期貨回補空單，搶短多。