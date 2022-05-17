羨慕AV裡的男優嗎？床戰AV女優的機會來了！知名AV導演圤智雨曾幫爭議網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》，他今(17日)在臉書正式開啟新單元「我想當男優」，海選有意擔任AV男優的素人網友，但應徵者必須要同意被PO照片、資訊甚至「尺寸」給網友「公審」，引發熱議。

圤智雨今(17日)下午於臉書發文表示：「給你機會當男優！真心不騙」，第一句話就吸引不少網友目光，他說：「我知道很多男紙漢都想要當男優，他們只是缺少一個機會，而機會現在來了：我會開啟一個新單元，叫『我想當男優』」，活動訊息PO出讓不少網友眼睛一亮。

AV導演圤智雨發文公開徵選AV男優。（圖／取自圤智雨臉書）

圤智雨表示遊戲規則很簡單也很暴力：「就是私訊我你的個人照（個人照必須清楚看得到臉的），並且自我介紹自己的性經驗（如果沒有也沒關係）、自己的尺寸（不用傳照給我），以及身高體重、住哪、現在職業是甚麼？並且你私訊我就代表願意接受被PO出來」。

完成以上條件後，圤智雨會進行「網友公審」：「每天我會抓一個想當男優的履歷，PO出來讓大家評定，你的理由與條件是否可以當男優，如果經由選擇OK後，我將安排留言數評定OK的人去當男優演出」，他強調：「就是這麼簡單暴力！以上，快點標註你身邊的勇者」。

此文一出，立刻引起網民的熱烈迴響：「入珠的可以嗎？（圤：可以呀，資料來）」、「老婆為了家庭我衝了 這絕對是工作」、「我我我」、「可以當不露臉 或戴面具的男優嗎? 汁男也行（圤：請讀好文）」、「這個需要莫大的勇氣（圤：當男優本來恥力就要大呀）」、「根本是出賣朋友的時刻」、「有年齡限制嗎，老闆」、「衝啊」。