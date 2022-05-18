根據英特爾周一（17日）提交的文件顯示，上周該公司股東投票反對高管薪酬方案，當中包括向執行長基辛格（Pat Gelsinger）支付高達1.786億美元的優渥薪酬。

英特爾指出，在上周股東年會上，股東針對高管薪酬方案進行表決，結果投下反對票的約有17.8億張，贊成票則有9.212億張。雖然這項表決沒有約束力，不會立即影響高管薪酬，但它卻釋出一重要訊息，就是英特爾股東正密切關注基辛格的表現與英特爾整頓計畫的進展。

根據該投票結果，該晶片業者也發布聲明指稱，它對投資者的回饋非常重視，並會持續與他們溝通，以及減緩他們的憂慮。

近來多場股東會上，多數股東均投票反對高管鉅額薪酬，例如4月AT&T股東會就有類似情況發生。根據激進投資者組織As You Sow指出，在2021年有16家公司高管薪酬遭到股東反對。

基辛格是在2021年2月接任執行長一職，然而據英特爾在3月份提交的文件，他在去年薪酬高達1.7859億美元，是普通員工的1700多倍。在該薪酬當中，有超過1百萬美元是年薪、175萬美元是紅利，另外股票與認股選擇權獎勵分別為1.4億美元與3千萬美元。

自從基辛格接掌大位後，就積極推動英特爾整頓計畫。該業者過去曾在晶片製造業獨領風騷，如今卻已大幅落後其他對手，市占率甚至還開始輸給了超微。基辛格曾表示，英特爾將斥鉅資建造新晶片廠，它除了繼續研發自己晶片，還將計畫為其他晶片設計商進行代工。

根據英特爾薪酬委員會提出的要求，基辛格能否全數獲得股票獎勵，還須繫於股票表現。不過截至1月底，由於英特爾股價低於基辛格接任時的股價，使得相關獎勵在當時並未發出。