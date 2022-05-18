國際機場協會亞太區（Airports Council International Asia-Pacific）第33屆理事會17日於新加坡舉行，針對疫情現況、機場淨零排放、智慧機場等議題討論。理事會秘書長Baronci分析，目前亞太區整體運量平均較疫情前恢復30％，但各國機場仍遭遇許多挑戰，前三項為健康文件檢查46％、人力資源限制21％、機場端Covid檢測12％。

有鑑於疫情嚴重衝擊各國航空產業，理事會主席新加坡樟宜機場總裁李紹賢指出，亞太區是國際機場協會各分會中幅員最遼闊的一個，隨著各國陸續調整邊境檢疫政策，理事會會針對各會員提供必要的數據分析，協助大家邁上恢復之路。

桃園國際機場公司總經理但昭璧在會中建議，ACI可以提出對於國際旅客之一致性管制與檢疫措施的建議，供各國政府參考，消除旅客的疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行的信心，提升國際旅行的意願。

針對機場淨零排放，但昭璧指出，機場要達到淨零排放或碳中和需要先了解碳排放從何而來、碳排放又有多少？建立排放清冊是一個好方法，他分享桃園國際機場依據國際民航組織（ICAO）規範的計算經驗。再者，繼續推動機場智慧化，可有效管理作業、調度資源、監控，協助機場達成減碳目標。

但昭璧於2021年4月獲選為亞太區15位理事之一。ACI為跨國性機場組織，共有717個會員、分布於185個國家、所營運的機場達1,950座，總部設於加拿大蒙特婁，並設有5個地區分部，包括非洲、亞太、歐洲、拉丁美洲/加勒比海及北美洲。