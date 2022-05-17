波蘭重要音樂比賽國際布拉姆斯室內樂大賽（International Johannes Brahms Chamber Music Competition），日前揭曉得獎名單，首獎由台灣小提琴家董奕纖與音樂好友賽巴斯汀（Sebastian Kolin）、強納森（Jonathan Siahaan）合組的希斯克利夫鋼琴三重奏（Heathcliff Trio）奪下，她表示：「這對我們團隊而言是一個里程碑。」

這次希斯克利夫鋼琴三重奏除了拿下首獎、同時還有布拉姆斯樂曲詮釋獎，現人在哥本哈根的董奕纖表示，她和夥伴們在2020年疫情爆發前，決定組團，後來為了練習也決定一起搬到哥本哈根、住在同一間公寓裡，「在封城的日子沒有任何音樂會和活動，我們有更多時間練習、培養默契，這次比賽的結果對我們是很大的鼓舞。」

國際布拉姆斯室內樂大賽每三年在波蘭舉辦一次，是重要的音樂比賽之一，本屆原本去年要舉辦，但因為疫情延到今年，不過遇上俄烏戰爭，波蘭在地理位置上距離烏克蘭很近，一度無法舉行，但大會後來決定，音樂和文化可以在政治之上，因此如期辦理。

賽事一路從寄影片初審，選出15組進入複賽，再從複賽選了9組，最後由希斯克利夫鋼琴三重奏拿下首獎。

董奕纖出生於1993年，2歲時由母親啟蒙學鋼琴，7歲學小提琴，國中就讀師大附中音樂班，2009年考入英國曼紐因音樂學校，赴英留學，2013年搬到維也納，2019再到丹麥。希斯克利夫鋼琴三重奏的大提琴家賽巴斯汀是董奕纖在英國求學時認識的好友，鋼琴家強納森則是她在丹麥音樂節裡認識的朋友。

董奕纖表示，團名希斯克利夫鋼琴三重奏來自英國經典文學作品《咆哮山莊》裡男主角的名字，她表示，她們三人都對音樂和文學很有興趣，「我們認為文學和音樂的聯結很重要，這個角色展現了他對所愛之事的熱情與執著，同時也呈現了人性的光明與黑暗。希望我們的音樂也能呈現這些色彩。」