綜合陸媒報導，多位業內人士透露，大陸汽車下鄉政策有望於6月初推出，鼓勵車型為人民幣（下同）15萬元以內的汽車（含燃油車及新能源汽車），每輛車補貼範圍或在3,000元～5000元。業內專家預計，汽車下鄉將促進燃油車20萬～30萬輛銷量，促進新能源汽車30萬-50萬輛銷量。

中證網報導，2021年，大陸社會消費品零售總額為440,823億元，占整體GDP的38.5％，其中，汽車類消費品零售額為43,787億元。汽車類消費常年占整個社會消費品零售總額超過10％，占GDP比重超過4％，汽車消費對經濟具有重要的拉動作用。

受疫情影響，4月份消費受到一定衝擊，社會消費品零售總額29,483億元，年減11.1％。而據中國汽車工業協會近日資料，4月大陸汽車產銷明顯下降，分別為120.5萬輛和118.1萬輛，較上年同期下降46.1％和47.6％，產銷量為近10年以來同期月度新低。

面對行業的下滑，政策刺激迫在眉睫，新一輪汽車下鄉政策將於近期發佈。2月份大陸國務院公布「『十四五』推進農業農村現代化規劃」就提到，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施傢俱家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。

另外，近來各地促進消費相關政策也在陸續推出，包括對汽車以舊換新給予現金補貼，對新能源車消費給予補貼，或是增加購車指標等。