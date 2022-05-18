民進黨日前徵召宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長，挑戰尋求連任的國民黨籍現任縣長林姿妙，引發各界關注。最新民調顯示，有31.3%宜蘭縣民表示支持林姿妙，另有31.0%支持江聰淵。調查也發現，在林姿妙施政滿意度上，有56.6%民眾滿意林擔任縣長表現，有21.1%不滿意，另22.3%無意意見。

《匯流新聞網》17日公布最新民調顯示，在年底登場的縣長選舉中，目前有31.3%宜蘭縣民表示支持林姿妙，有31.0%支持江聰淵，另有37.7%無意見。雙方差距僅0.3個百分點，差距非常小。

至於年底縣長選舉兩人看好度，目前有34.7%看好江聰淵當選縣長，33.5%看好林姿妙，31.8%無意見。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（中）4月28日在黨籍縣議員、鄉鎮長等人的支持下，宣布參選連任，強調她會讓宜蘭更好。（圖/資料照，李忠一攝）

民調也顯示，在林姿妙施政滿意度上，有56.6%滿意林擔任縣長表現，其中有14.7%非常滿意，41.9%還算滿意；另有21.1%不滿意，其中有15.5%不太滿意，5.6%非常不滿意，另22.3%無意意見。

值得注意的是，林姿妙受司法調查已經在地方產生發酵，宜蘭縣民有36.6%不相信林姿妙清白，33.1%相信，30.3%無意見；其中民進黨支持者有57.6%不相信林是清白的，民眾黨支持者也有37.1%不相信林，國民黨支持者則有66.4%相信林的清白。

民調專家吳世昌表示，宜蘭長久為「綠地」，林姿妙雖然曾被外界批評「看不懂公文」，卻是國民黨近20年來，少數服務與施政滿意度都深獲選民肯定的宜蘭縣長。不過受到司法調查影響，「不相信林清白」的人已經超過相信林的人，如何擺脫司法泥沼，讓選民相信其清白，是林姿妙能否邁向連任成功的關鍵。

本次民調由CNEWS 匯流新聞網委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為5月6日晚間，調查對象為戶籍在宜蘭縣的年滿20歲一般民眾，共計完成1076個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。調查結果依內政部最新人口資料，針對戶籍地，性別，年齡、教育程度加權處理。