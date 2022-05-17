「半島電視台」（Al Jazeera）17日報導，由於不滿芬蘭和瑞典同情庫德族組織或土耳其政治犯的態度，且近年因採購俄製S-400防空系統與美國鬧僵，讓土耳其公開反對芬蘭及瑞典加入北約（NATO）；不過當地專家認為，在獲得盟友們的部分讓步後，土耳其最終會選擇同意。

根據報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已公開反對芬蘭和瑞典加入北約，聲稱其「支持恐怖主義」；並要兩國不必派代表團來說服土耳其，直言：「別費事了。」要加入北約須得到所有成員國的一致同意。

「半島電視台」指出，土耳其不滿芬蘭和瑞典拒絕其要求，讓部分遭該國通緝者留在境內，這些人多被認為與庫德族激進組織或伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有關。土耳其境內庫德族在爭取獨立時多次爆發武裝衝突，相關組織被該國列為恐怖分子；葛蘭則遭土耳其指稱與2016年該國失敗的政變有關。土耳其近年還為打擊庫德族武裝勢力出兵敘利亞北部，因而遭瑞典制裁。

土耳其還因購買俄製S-400防空系統與美國鬧僵，甚至被踢出F-35匿蹤戰機計畫，不僅空軍未來戰力失去著落，國內工業也大受打擊；伊斯坦堡文化大學（Istanbul Kultur University）國際關係教授阿克貢（Mensur Akgun）指出，芬蘭和瑞典希望加入北約一事，已被土耳其當作與美國談判的有力籌碼。

阿克貢認為，由於土耳其長期以來贊成北約擴張，也從未破壞過成員國的共識，故雖然前述要求可能不會完全獲得實現，但在盟友們給予部分好處後，土耳其最後應會同意芬蘭和瑞典加入北約。