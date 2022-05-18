華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國會全球新品發表會《For Those Who Dare: Boundless》17日登場，再端出兩款電競筆電新品：旗艦級ROG Strix SCAR 17 SE及翻轉電競筆電ROG Flow X16，也宣告四大電競筆電系列ROG Strix、ROG Zephyrus、二合一ROG Flolw及ASUS TUF Gaming等全線2022新品陣容到位。

作為旗艦級的ROG Strix SCAR 17 SE，搭載最新Intel Core i9-12950HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，及最高64 GB 4800 MHz DDR5記憶體、支援RAID 0技術的PCIe 4.0儲存裝置，並配置MUX獨顯直連開關，同時以超速3ms螢幕反應時間的FHD 360 Hz顯示器，為玩家帶來高效及華麗視覺的遊戲體驗。

為能在長時間的激烈賽事下快速散熱，ROG Strix SCAR 17 SE在處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高能使處理器降低15°C，同時涵蓋主機板48.8％面積的均溫板，則能有效轉移關鍵組件的熱度，另4個以0.1mm超薄銅製鰭片製成的散熱片，加上新版Arc Flow 風扇，更進一步提升其散熱表現。

ROG Strix SCAR 17 SE外觀採用消光金屬質感設計，但在UV燈下，機身上蓋即會顯現藍綠光澤的電馭文。此為ROG獨創的隱形噴墨配方，通過各種耐磨和耐用性測試，並能完美融合於機身、顯現獨特的賽博龐克（Cyberpunk）美學設計，同時搭配原有的RGB酷炫燈效與可拆卸裝甲銘牌，展現玩家獨有的電競潮流。華碩也公布ROG Strix SCAR 17 SE在台建議售價NT$109,900。

ROG並為原有ROG CITADEL XV遊戲宇宙推出新篇章，以第一人稱進行的跑酷遊戲《SCAR Runner》，該遊戲並可依據ROG Strix SCAR 17 SE上的隱形噴墨電馭文線索進行遊戲解謎。華碩也宣布，玩家於6月底前註冊《SCAR Runner》，即能參加贈獎活動，有機會贏得ROG Strix SCAR 17 SE和ROG Slash服飾配件，總獎金超過20,000美元。

另華碩繼於去年首度端出2-in-1翻轉型電競筆電ROG Flolw系列後，此回推出效能最強大的ROG Flow X16，重量僅2.1kg、厚度僅1.94cm，巧妙將16吋螢幕置於15吋機身中，輕薄便攜。螢幕可360°翻轉、支援觸控設計，能啟動筆電、平板、影音及遊戲四大模式，同時支援遊戲搖桿，在玩家在學習、工作與娛樂間恣意切換。

ROG Flow X16搭載AMD Ryzen9 6900HS處理器，最高NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti顯示卡，使用Dynamic Boost時功耗可達125W，具MUX獨顯直連開關，可搭配XG Mobile外接顯示卡，最高支援64GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置，且兩個SO-DIMM皆可拆裝升級。儲存裝置部分最高搭載2 TB SSD，並具備第二個開放式M.2插槽，輕鬆擴充儲存所需。

ROG Flow X16搭載最新ROG Nebula HDR螢幕，採用QHD、16:10、165Hz的mini-LED面板，最高峰值亮度達1100 nits；3ms螢幕反應時間，涵蓋100% DCI-P3廣色域，通過VESA DisplayHDR 1000認證，擁有多達512個調光區域，提供出色對比度和超凡HDR體驗。

散熱方面，ROG Flow X16全機散熱器之總表面積高達110,902 mm2，採用液態金屬散熱與全新Frost Force技術—雙風扇引導氣流通往關鍵內部組件，第三個輔助風扇則將熱量從顯示卡轉移到電腦後方的新型Pulsar散熱器，成功使顯示卡溫度能比過往再降低7°C。