全球加密資產之一的Terra生態UST近周市值崩跌，惠譽國際在第一時間發布分析報告，認為此案將引來各國對於加密資產的嚴厲反映，17日惠譽再提出更新的資訊，分析亞太市場主管機關的最新監管行動，最大重點在於當地貨幣掛鉤的穩定幣上，包括泰國、新加坡和日本等，發行泰銖穩定幣、星幣穩定幣或日圓穩定幣等，是需要與監管機構協商。

專舉資深總監登肯（Duncan Innes-Ker）表示，在Terra/UST、Tether/USD穩定幣等出問題之前，亞太地區的監管機構已經試圖為穩定幣建立適當的監管框架，且是包括在加密資產和數位金融監管發展的一部分。 登肯指出，泰國、新加坡的官方監管單位似乎對穩定幣發行提供的潛在機會持開放態度，日本的作法以美國為依歸，美國目前傾向於只由受監管的銀行發行穩定幣。中國則是個例外。其對穩定幣發行和交易的禁令是其對加密貨幣禁令的一部分，將成為人民幣穩定幣發展的主要障礙。

惠譽評級金融機構研究主管Monsur Hussain表示，亞洲監管機構在尋求數位資產的增值、創新運用的同時，對穩定幣的監管認可和處理方面，持不同立場。香港正在考慮對某些類型的「法幣支持之穩定幣」，採取風險管理的方法，視為類似於預付卡的“儲值工具”，並採用由香港金融管理局管理的強制許可制度等其它要求，澳洲也在考慮對穩定幣進行類似的儲值工具，並將在2023年徵求意見。