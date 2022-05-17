學霸網紅徐恩（Hannah）曾留學英國，憑甜美臉蛋與惹火身材瘋狂吸粉；她過去因穿著電影《哈利波特》的「霍格華茲」制服，在捷運上大露雪乳而被封「成人版妙麗」。徐恩今(17日)分享一系列公主風度假照，首張照片就只裹浴巾讓UU幾乎藏不住，讓網民噴鼻血喊：「要這麼辣？」。

徐恩今(17日)在IG分享一系列美照，大秀她的夢幻度假公主風穿搭，才秀出第一張照片就把人辣爆，畫面中的背景是和式風格浴池，窗櫺內外的美景都讓構圖充滿質感，但徐恩身上所穿的又更美到吸盡目光，只見她全身只包裹著一條斜紋浴巾，胸前包覆位置已經低到不能再低，絕美UU幾乎再也藏不住，即便側身，上半身的春光仍充分展露；此外，另外兩張是金色洋裝下午茶，及灰色蕾絲衫用排餐的照片，同樣美不勝收。

她切換多種場景展現度假公主風，寫道：「我只想做你的公主 擁有那平凡的幸福」，開箱還沒有其他網紅來過的歐洲庭園館，讓網民噴鼻血暴動喊：「度假都要這麼辣？」、「你可以當公主」、「那個UU我喜歡」、「當我的公主」、「水辣」、「好性感」、「浴池旁邊下午茶？！（徐恩：對啊）」、「好大好大」，不到1天吸5千多讚。

徐恩畢業於英國倫敦大學，曾上節目《國光幫幫忙》展現自己的超強記憶力，讓現場眾人都超佩服她的IQ；而讓她大爆紅的是被網友放上知名臉書社團的照片，徐恩當天穿著霍格華茲的學生制服外搭袍子，雖然臉蛋被口罩遮得好好的，但美胸與美腿全都露，引發網友暴動，封她為「成人版妙麗」。